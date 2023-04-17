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هناك اهتمام بنوعية محددة

الأعمال التاريخية والبدوية خارج اهتمام الدراما العربية

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٥ صباحاً
الأعمال التاريخية والبدوية خارج اهتمام الدراما العربية
المواطن - فريق التحرير

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كشف الفنان تركي اليوسف، أن الدراما تشهد حاليًّا اهتمامًا بنوعية محددة من الأعمال التي يعتقد أنها هي المرغوبة حاليًّا دون وعي.

الأعمار المختلفة

وأردف الفنان اليوسف، خلال لقائه ببرنامج سوالف رمضان المذاع على قناة روتانا خليجية، أن ذلك الأسلوب ليس منطقيًّا للدراما وليس بالضرورة أن يتضمن العمل الموجه إلى فئة عمرية معينة ممثلين من تلك المرحلة العمرية، مشيرًا إلى أهمية أن يعرض العمل الدرامي أعمارًا مختلفة.

واندهش اليوسف من إنتاج أعمال مأخوذة من نسخ عالمية على الرغم من الثراء الذي تتمتع به المملكة من قصص اجتماعية وثقافة وتراث وفنون شعبية في كل منطقة، مشيرًا إلى أنه ينحاز للقصة السعودية.

من المعروف أن الفنان تركي اليوسف، البالغ من العمر 50 عامًا، له العديد من الأعمال الدرامية منها دمعة عمر، كيف الحال، نساء من زجاج، وتولى تدريب العديد من الفنانين في الإذاعة، كما شارك في أعمال تاريخية وبدوية خارج المملكة.

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