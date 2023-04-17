الأعمال التاريخية والبدوية خارج اهتمام الدراما العربية

كشف الفنان تركي اليوسف، أن الدراما تشهد حاليًّا اهتمامًا بنوعية محددة من الأعمال التي يعتقد أنها هي المرغوبة حاليًّا دون وعي.

لماذا قل الاهتمام خلال السنوات الأخيرة لإنتاج أعمال تاريخية وبدوية؟.. الفنان تركي اليوسف : هناك اهتمام بنوعية محددة يعتقد أنها المرغوبة حاليا دون وعي @TrkeAlyousef#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/kK6l7UFagW — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 16, 2023

الأعمار المختلفة

وأردف الفنان اليوسف، خلال لقائه ببرنامج سوالف رمضان المذاع على قناة روتانا خليجية، أن ذلك الأسلوب ليس منطقيًّا للدراما وليس بالضرورة أن يتضمن العمل الموجه إلى فئة عمرية معينة ممثلين من تلك المرحلة العمرية، مشيرًا إلى أهمية أن يعرض العمل الدرامي أعمارًا مختلفة.

واندهش اليوسف من إنتاج أعمال مأخوذة من نسخ عالمية على الرغم من الثراء الذي تتمتع به المملكة من قصص اجتماعية وثقافة وتراث وفنون شعبية في كل منطقة، مشيرًا إلى أنه ينحاز للقصة السعودية.

من المعروف أن الفنان تركي اليوسف، البالغ من العمر 50 عامًا، له العديد من الأعمال الدرامية منها دمعة عمر، كيف الحال، نساء من زجاج، وتولى تدريب العديد من الفنانين في الإذاعة، كما شارك في أعمال تاريخية وبدوية خارج المملكة.