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تحري الرؤية يتزامن مع كسوف الشمس الهجين

الأعين تترقب هلال العيد وظاهرة فلكية مدتها 58 ثانية

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٢ مساءً
الأعين تترقب هلال العيد وظاهرة فلكية مدتها 58 ثانية
المواطن - فريق التحرير

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يترقب المسلمون حول العالم، اليوم الخميس، تحري رؤية هلال شهر شوال في وقت يترقب فيه علماء الفلك بشغف مشاهدة ظاهرة قلما تتكرر ألا وهي كسوف الشمس الهجين، والتي قد تستمر لـ 58 ثانية.

تحري هلال الفطر

وسط ترقب للمسلمين لتحري رؤية الهلال، دعت المحكمة العليا عموم المسلمين بالمملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس، وناشدت المحكمة ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

جاءت هذه الدعوة بعدما أكد مركز الفلك الدولي منذ أيام، أن رؤية الهلال الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالمين العربي والإسلامي، وبالتالي يكون السبت 22 هو أول أيام عيد الفطر ما أثار حالة من الجدل دفع بعض الفلكيين إلى الرد بالدلائل على ولادة الهلال الليلة، فيما ذهب البعض إلى أن رؤيته قد تكون مستحيلة الليلة.

الشمس الهجين

كسوف الشمس الهجين هو ظاهرة تحدث حين يحجب القمر أجزاءً متعددة من الشمس في مناطق مختلفة من الأرض، حيث يشاهد الناس كسوفًا كليًا للشمس، في بعض المناطق، حيث يغطي القمر وجه النجم العملاق بشكل تام، بينما سيشاهد الناس ما يعرف بـ”كسوف شمس حلقي”، في مناطق أخرى، إذ سيظهر القمر بشكل أقل قليلا من الشمس، تاركًا حلقة من الضوء حول خياله، بحسب ما أفادت صحيفة “ديلي ميل البريطانية”.

يذكر أن آخر مرة سجلت فيها هذه الظاهرة في عام 2013، فهي تحدث مرة كل 10 سنوات، ووقتها غرقت أجزاء من آسيا وإفريقيا وأوروبا في الظلام بسبب موقع القمر أمام الشمس.

ويمكن مشاهدة الكسوف الهجين، اليوم في أجزاء من النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وخاصة في غربي أستراليا وجنوب شرقي آسيا، فيما أتاحت وكالة “ناسا” الأمريكية بثًا مباشرًا لرصد الظاهرة.

 

 

 

 

 

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