مشاهد لتدفق مياه السيول في شعيب مشار بحائل مباراة النصر الفرصة الأخيرة لـ رامون دياز الألعاب النارية تحول فرحة العيد إلى حزن وقد تسبب الوفاة صورة تكشف آثار اعتداء ساديو ماني على ساني في بايرن ميونخ سقوط 3 قتلى حصيلة أولية لاشتباكات السودان 77 وظيفة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة تشافي: برشلونة سيواجه فريقاً عدوانياً سجدة وقبلة في لقطة مؤثرة للأسرى العائدين إلى الرياض الخارجية: نأمل من جميع مواطنينا بالسودان سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة الصين بكين ترفض استقبال وزير الخارجية الأمريكي
أكد استشاري طوارئ الأطفال د. عبد السلام السلمي، أن الألعاب النارية قد تحول فرحة الأسرة إلى حزن وهنالك حالات وصل بها الأمر إلى الوفاة.
فيديو | استشاري طوارئ الأطفال د. عبد السلام السلمي: الألعاب النارية قد تحول فرحة الأسرة إلى حزن وهنالك حالات وصل بها الأمر إلى الوفاة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/mS84eIg8sI
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 15, 2023
وأضاف السلمي، لقناة الإخبارية”، أن طوارئ المستشفيات تستقبل في الأعياد حالات إصابات خطيرة بسبب الألعاب النارية.
ونصح السلمي الوالدين بعدم شراء مثل هذه الألعاب النارية لحماية الأطفال وحتى لا تتحول فرحة العيد إلى حزن.