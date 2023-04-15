الألعاب النارية تحول فرحة العيد إلى حزن وقد تسبب الوفاة

أكد استشاري طوارئ الأطفال د. عبد السلام السلمي، أن الألعاب النارية قد تحول فرحة الأسرة إلى حزن وهنالك حالات وصل بها الأمر إلى الوفاة.

فيديو | استشاري طوارئ الأطفال د. عبد السلام السلمي: الألعاب النارية قد تحول فرحة الأسرة إلى حزن وهنالك حالات وصل بها الأمر إلى الوفاة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/mS84eIg8sI — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 15, 2023

خطر الألعاب النارية

وأضاف السلمي، لقناة الإخبارية”، أن طوارئ المستشفيات تستقبل في الأعياد حالات إصابات خطيرة بسبب الألعاب النارية.

ونصح السلمي الوالدين بعدم شراء مثل هذه الألعاب النارية لحماية الأطفال وحتى لا تتحول فرحة العيد إلى حزن.