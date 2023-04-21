الألعاب النارية تلون سماء المدينة المنورة بألوان البهجة والفرح

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أضاءت الألعاب النارية مساء اليوم سماء المدينة المنورة، ضمن فعاليات الاحتفاء بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة.
وشهدت الفعالية حضوراً كثيفاً من أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب التفاعل الكبير معها، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.