Icon

الألعاب النارية تلون سماء المدينة المنورة بألوان البهجة والفرح Icon وزير الصحة يعايد المرضى ومنسوبي سعود الطبية Icon إطلاق نيران مكثف في الخرطوم رغم هدنة الـ3 أيام Icon إنهاء معاناة مواطنين مع القصور الكلوي في أول أيام العيد Icon أرقام تُزين تألق أحمد حجازي مع الاتحاد Icon فيصل بن فرحان ونظيره البريطاني يؤكدان أهمية وقف التصعيد العسكري بالسودان Icon تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمواجهة الاتحاد Icon لوحة جمالية في سماء جازان بالألعاب النارية Icon وظائف إدارية شاغرة في مشروع نيوم Icon الطاقة تتابع مخزون الوقود في المطارات والمحطات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
شهدت الفعالية حضورًا كثيفًا من الأهالي

الألعاب النارية تلون سماء المدينة المنورة بألوان البهجة والفرح

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
الألعاب النارية تلون سماء المدينة المنورة بألوان البهجة والفرح
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أضاءت الألعاب النارية مساء اليوم سماء المدينة المنورة، ضمن فعاليات الاحتفاء بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة.

حضور كثيف

وشهدت الفعالية حضوراً كثيفاً من أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب التفاعل الكبير معها، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أفعى تقتحم المقصورة وتجبر طائرة على الهبوط اضطراريًّا بجنوب إفريقيا
غرائب

أفعى تقتحم المقصورة وتجبر طائرة على الهبوط...

غرائب
فرص الشباب في التأهل بكأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

فرص الشباب في التأهل بكأس الملك سلمان...

الرياضة
السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة الأولى منذ 7 أعوام
السعودية اليوم

السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها للمرة...

السعودية اليوم
صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو 23
مشاهير

صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو...

مشاهير
موعد مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
سبب تقلصات ما بعد الإفطار
صحة وطب‎

سبب تقلصات ما بعد الإفطار

صحة وطب‎
عشرات الوظائف الشاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو
حصاد اليوم

عشرات الوظائف الشاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو

حصاد اليوم
وزيرا خارجية المملكة وإيران يبحثان تعزيز العلاقات وتكثيف اللقاءات التشاورية
السعودية اليوم

وزيرا خارجية المملكة وإيران يبحثان تعزيز العلاقات...

السعودية اليوم