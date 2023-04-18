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إصابة أكثر من 1800 آخرين

الأمم المتحدة: مقتل 185 شخصًا في اشتباكات السودان

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
الأمم المتحدة: مقتل 185 شخصًا في اشتباكات السودان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس، أن القتال بين قوات الجيش السوداني النظامية وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل 185 شخصًا، وإصابة أكثر من 1800 آخرين.

لا أمل في الوساطة

وأضاف بيرتس، وفقًا لقناة “الحرة” الفضائية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الطرفين المتقاتلين لا يعطيان انطباعًا إنهما يريدان وساطة من أجل السلام بينهما على الفور.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجري في وقت سابق اتصالين هاتفيين منفصلين، أحدهما مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، والآخر مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مشددًا على ضرورة الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في السودان محملاً القائدين مسئولية ضمان سلامة المدنيين وأفراد البعثات الدبلوماسية وموظفي المنظمات الإنسانية في السودان.

وقف العنف

وتواصلت ردود الأفعال الدولية المطالبة بضرورة وقف العنف والأعمال القتالية في السودان، والتي اندلعت بين القوات المسلحة النظامية، بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.
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