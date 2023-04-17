الشيخ العيسى: التقارب بين المذاهب الإسلامية حول حصر المشتركات الأمن العام يحث على الصلاة بالمساجد القريبة لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام حالة الطقس في الحرمين الشريفين ليلة الـ 27 من رمضان رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد محتمل مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الروساء بالمجمعة فرحة عارمة واستقبال بالورود بعد عودة الأسير يحيى حناني بائع خضار يتجول في أحياء الخرطوم تحت زخات الرصاص الرئيس الفلسطيني يصل إلى جدة أئمة صلاة التراويح والتهجد ليلة 27 رمضان في المسجد الحرام كسوف نادر للشمس غير مشاهد بسماء المملكة الخميس
حث الأمن العام المواطنين والمقيمين على الصلاة في المساجد القريبة منهم لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام.
وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه “أخي المواطن.. أخي المقيم.. يشهد المسجد الحرام كثافة عالية من المصلين والمعتمرين وصلاتك في المسجد القريب منك فيه تخفيف للزحام وتعاون مقدر”.
وكان الأمن العام حذر في وقت سابق من الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام وساحاته، ما يعيق حركة المصلين والمعتمرين.
وتستنفر قطاعات رئاسة الحرمين والجهات الأمنية بكافة منسوبيها، كل طاقاتها وإمكاناتها لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام في العشرة الأواخر بالتنسيق مع المنظومة الأمنية والقطاعات الحكومية المعنية، لخدمة ضيوف بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة وأمان.