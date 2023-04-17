الأمن العام يحث على الصلاة بالمساجد القريبة لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام

حث الأمن العام المواطنين والمقيمين على الصلاة في المساجد القريبة منهم لتخفيف الزحام بالمسجد الحرام.

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه “أخي المواطن.. أخي المقيم.. يشهد المسجد الحرام كثافة عالية من المصلين والمعتمرين وصلاتك في المسجد القريب منك فيه تخفيف للزحام وتعاون مقدر”.

وكان الأمن العام حذر في وقت سابق من الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام وساحاته، ما يعيق حركة المصلين والمعتمرين.

استنفار لخدمة المعتمرين

وتستنفر قطاعات رئاسة الحرمين والجهات الأمنية بكافة منسوبيها، كل طاقاتها وإمكاناتها لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام في العشرة الأواخر بالتنسيق مع المنظومة الأمنية والقطاعات الحكومية المعنية، لخدمة ضيوف بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة وأمان.