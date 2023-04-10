تعليق الدراسة الحضورية غدًا في تبوك فالفيردي مهدد بالإيقاف 6 أشهر! الأمن العام يحذر من الجلوس في ممرات المسجد الحرام 1100 متطوع بالدفاع المدني يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن وزير الإعلام بعد حلقة طاش العودة: محاربة المخدرات مسؤوليتنا جميعًا وظائف شاغرة بشركة الخدمات الأرضية فراس البريكان سلاح الفتح بدوري روشن أمطار متوسطة ونشاط للرياح على العاصمة المقدسة وظائف فنية شاغرة لدى شركة ياسرف وظائف شاغرة في شركة أرامكس
حذر الأمن العام من الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام وساحاته، ما يعيق حركة المصلين والمعتمرين.
وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر على حسابها بموقع “تويتر” “ضيف الرحمن.. جلوسك في الممرات داخل الحرم وساحاته يعوق حركة المصلين والمعتمرين”.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين دعت المعتمرين في وقت سابق إلى تجنب الجلوس في الممرات والسلالم الكهربائية تفاديًا للازدحام والتعثر.
يأتي ذلك مع اتجاه المصلين والقاصدين والزوار إلى الحرمين الشريفين بروحانية وخشوع أكبر مع دخول العشر الأواخر اعتبارًا من غد الثلاثاء، داعين المولى العفو والغفران والعتق من النيران.
وتستنفر قطاعات رئاسة الحرمين كل طاقاتها وإمكاناتها لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام في العشرة الأواخر بالتنسيق مع المنظومة الأمنية والقطاعات الحكومية المعنية، لخدمة ضيوف بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة وأمان.