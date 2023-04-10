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لعدم إعاقة الحركة

الأمن العام يحذر من الجلوس في ممرات المسجد الحرام

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
الأمن العام يحذر من الجلوس في ممرات المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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حذر الأمن العام من الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام وساحاته، ما يعيق حركة المصلين والمعتمرين.

إعاقة الحركة

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر على حسابها بموقع “تويتر” “ضيف الرحمن.. جلوسك في الممرات داخل الحرم وساحاته يعوق حركة المصلين والمعتمرين”.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين دعت المعتمرين في وقت سابق إلى تجنب الجلوس في الممرات والسلالم الكهربائية تفاديًا للازدحام والتعثر.

العشر الأواخر من رمضان

يأتي ذلك مع اتجاه المصلين والقاصدين والزوار إلى الحرمين الشريفين بروحانية وخشوع أكبر مع دخول العشر الأواخر اعتبارًا من غد الثلاثاء، داعين المولى العفو والغفران والعتق من النيران.

وتستنفر قطاعات رئاسة الحرمين كل طاقاتها وإمكاناتها لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام في العشرة الأواخر بالتنسيق مع المنظومة الأمنية والقطاعات الحكومية المعنية، لخدمة ضيوف بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة وأمان.

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