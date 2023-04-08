الأمن العام يطيح بمتورطين في جرائم إطلاق نار وتهريب مخدرات

نجح رجال الأمن في كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق خلال الفترة الماضية.

تفاصيل الحوادث

وفي التفاصيل، قال الأمن العام في مقطع فيديو له، إنه تم القبض على مواطن بحوزته 14 كجم من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبته بوادي الدواسر.

وألقت الإدارة العامة لدوريات الأمن، القبض على مواطن بحوزته 6314 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري وطلقات حية.

وضبطت شرطة الرياض مواطنًا قام بقيادة مركبته بتهور وتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر وتوثيق ذلك ونشره.

إطلاق نار ومخدرات

وألقت شرطة الرياض أيضًا القبض على 168 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل في مواقع الفحص الدوري.

كما ضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن مواطنًا بحوزته 94 قرصًا من الإمفيتامين المخدر وكيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

وتم ضبط مواطن اعتدى على آخر بإطلاق النار عليه من سلاح ناري بحوزته ما أدى إلى وفاته، وذلك إثر خلاف بينهما في الرياض.