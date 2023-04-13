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ميجان لن تحضر برفقة زوجها

الأمير هاري يحسم موقفه من حضور تتويج والده

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
الأمير هاري يحسم موقفه من حضور تتويج والده
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المتحدث باسم قصر بكنجهام، أن الأمير هاري سيحضر حفل تتويج والده تشارلز ملك بريطانيا الشهر المقبل لكن زوجته ميجان ستظل في كاليفورنيا برفقة طفليها.

انتقادات لاذعة

وتنتهي بذلك تكهنات حول ما إذا كان هاري الابن الأصغر للملك سيحضر حفل التتويج في أعقاب انتقاداته اللاذعة للعائلة المالكة منذ أن تنحى عن واجباته الملكية عام 2020.

وسيُتوج تشارلز في كنيسة وستمنستر آبي في لندن في 6 مايو ضمن مراسم رسمية تتسم بالفخامة والأبهة ويعود تاريخها إلى ألف عام، وذلك بعد تولي والدته الملكة إليزابيث الحكم لمدة 70 عامًا إلى أن توفيت في سبتمبر.

حسم الجدل

وقال المتحدث باسم قصر بكنغهام، أمس الأربعاء، “يسعد قصر بكنجهام التأكيد أن دوق ساسكس سيحضر حفل التتويج الذي سيعقد في كنيسة وستمنستر آبي في 6 مايو”.

وأضاف: “ستظل دوقة ساسكس في كاليفورنيا برفقة الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت”. ومن المتوقع أن يحضر حفل التتويج رؤساء دول وشخصيات أجنبية مرموقة.

حفل التتويج

وطغت على تحضيرات حفل التتويج خلال الشهور القليلة الماضية تصريحات هاري اللاذعة عن والده وشقيقه وليام وريث العرش في مذكراته، التي صدرت في الآونة الأخيرة وفيلم وثائقي على نتفليكس وسلسلة من المقابلات التلفزيونية.

وردًا على سؤال خلال مقابلة جرت معه في يناير عما إذا كان سيحضر حفل التتويج إذا وُجهت له الدعوة، قال هاري: “يمكن أن يحدث الكثير من الآن وحتى ذلك الوقت لكن الباب مفتوح دائمًا”.

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