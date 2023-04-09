Icon

أهداف تاليسكا تمنح النصر 12 نقطة Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة Icon الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد Icon فريق طبي بعنيزة يعيد النظر لمريضين بعد عمى دام 20 عامًا Icon مركز جونز هوبكنز أرامكو يعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon كريم بنزيما يحسم موقفه من العرض السعودي Icon مدافعو الفيحاء لا يراوغون في 2023 Icon سلاح اليوغا فرع جديد للجيش البريطاني لأول مرة Icon القبض على مقيم لنقله 5 مخالفين لنظام أمن الحدود بالقنفذة Icon نصف حاويات العالم في خطر بسبب الصين وتايوان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
قبل مواجهة اليوم بالجولة الـ23

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الوحدة والاتحاد

وتُقام مباراة الوحدة والاتحاد، عند الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما ينفرد الاتحاد بالصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

الغزارة التهديفية

وسبق أن لعب الوحدة والاتحاد 19 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، ويتفوق العميد بـ13 انتصارًا، فيما تمكن فرسان مكة من تحقيق الفوز 4 مرات، وتعادلا مرتين.

الوحدة والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وتتسم مواجهات الوحدة والاتحاد بالغزارة التهديفية، حيث إنه لم يسبق أن خلت مبارياتهما من الأهداف في الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت إحراز 55 هدفًا بمعدل 2.9 هدف لكل لقاء، ما يدل على قوة وصعوبة اللقاءات.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم؛ لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يطمح الاتحاد لمواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية: راغبون في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
السعودية اليوم

وزير الخارجية: راغبون في استضافة المؤتمر الدولي...

السعودية اليوم
الشيخ العيسى: التدين الحقيقي يشمل أعمال القلوب والجوارح
السعودية اليوم

الشيخ العيسى: التدين الحقيقي يشمل أعمال القلوب...

السعودية اليوم
السعودية تدين وترفض اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى
السعودية اليوم

السعودية تدين وترفض اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني
وظائف

وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني

وظائف
طاهٍ يتطوع لإفطار الصائمين في الرس منذ 8 سنوات
السعودية اليوم

طاهٍ يتطوع لإفطار الصائمين في الرس منذ...

السعودية اليوم
تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا عبر منصة مدرستي
السعودية اليوم

تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا عبر...

السعودية اليوم
مكملات زيت السمك تحمي من العمى
صحة وطب‎

مكملات زيت السمك تحمي من العمى

صحة وطب‎
رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد
مشاهير

رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد

مشاهير