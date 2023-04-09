الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد

تترقب الجماهير مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الوحدة والاتحاد

وتُقام مباراة الوحدة والاتحاد، عند الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما ينفرد الاتحاد بالصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.

الغزارة التهديفية

وسبق أن لعب الوحدة والاتحاد 19 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، ويتفوق العميد بـ13 انتصارًا، فيما تمكن فرسان مكة من تحقيق الفوز 4 مرات، وتعادلا مرتين.

وتتسم مواجهات الوحدة والاتحاد بالغزارة التهديفية، حيث إنه لم يسبق أن خلت مبارياتهما من الأهداف في الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت إحراز 55 هدفًا بمعدل 2.9 هدف لكل لقاء، ما يدل على قوة وصعوبة اللقاءات.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم؛ لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يطمح الاتحاد لمواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته.