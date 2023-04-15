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بعد خماسية صن داونز

الأهلي المصري يستعيد بريقه

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ مساءً
الأهلي المصري يستعيد بريقه
المواطن - فريق التحرير

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واصل الأهلي المصري بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر تألقه اللافت في المباريات الأخيرة، بعد خسارته الثقيلة ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

خسارة صن داونز

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قد تلقى خسارة كبيرة ضد صن داونز بنتيجة 5\2، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقدت الخسارة موقف الأهلي المصري في التأهل إلى الدور التالي، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، وتعرض اللاعبون والجهاز الفني لانتقادات قوية، إلا أن كولر نجح في تجاوز المرحلة الصعبة بنجاح.

الأهلي ضد صن داونز

تألق الأهلي المصري

واستعاد الأهلي المصري بريقه سريعًا بعد خماسية صن داونز، حيث نجح في الفوز خارج ملعبه على القطن الكاميروني برباعية دون رد، قبل أن يتجاوز الهلال السوداني بثلاثة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وضرب النادي الأهلي المصري موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تُقام مباراة الذهاب بالقاهرة، يوم 22 أبريل، على أن تُقام مواجهة الإياب، يوم 29 من الشهر ذاته.

الاهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

وفي الدوري المصري الممتاز، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، وتجاوز فاركو بالنتيجة ذاتها، ليُعزز تواجده في الصدارة برصيد 50 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة.

كما واجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز في نهائي كأس مصر موسم 2021\ 2022، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف، ليتوج باللقب، ويضرب موعدًا مع الزمالك في كأس السوبر المصري.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly
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