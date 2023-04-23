الأهلي المصري يعبر الرجاء بهدفين

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي المصري ضد الرجاء المغربي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

تقدم الأهلي المصري ضد الرجاء

وبدأت مباراة الأهلي المصري ضد الرجاء التي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي بشكل سريع من المارد الأحمر، قبل أن يتألق حارسه محمد الشناوي؛ ويتصدى لكرة ثابتة عند الدقيقة الخامسة

وأطلق حسين الشحات تسديدة قوية تصدى لها الحارس، نجح محمود عبدالمنعم كهربا في هز الشباك، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وواصل الشناوي التألق وتصدى لانفراد تام بعد خطأ من زميله محمود متولي عند الدقيقة 34.

وطالب لاعبو المارد الأحمر بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على مروان هدهودي، ولكن الحكم لم يحتسبها، قبل أن ينجح محمد عبدالمنعم في هز الشباك من رأسية بعد عرضية من علي معلول، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي المصري.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمر ضغط المارد الأحمر، وأهدر بيرسي تاو أكثر من فرصة، فيما اعتمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء على الهجمات المرتدة السريعة.

وأهدر بيرسي تاو فرصة خطيرة عند الدقيقة 74، وهدأ اللعب من الفريقين، قبل أن ينجح حمدي فتحي في تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة مميزة من تاو، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي المصري ضد الرجاء المغربي بهدفين دون رد.