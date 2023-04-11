الأهلي بطلًا لكأس مصر للمرة الـ38

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر، بفوز المارد الأحمر، ليتوج باللقب للمرة الـ38 في تاريخه.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة الأهلي ضد بيراميدز التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي بشكل سريع، وتدخل رمضان صبحي على نجم المارد الأحمر محمد هاني، ما تسبب في تمزق قميصه عند الدقيقة الثالثة.

وأطلق عبدالله السعيد تسديدة قوية عند الدقيقة 11، إلا أن تسديدته مرت بعيدًا، وسدد علي معلول كرة قوية عند الدقيقة 18، مرت بعيدًا، قبل أن يسقط رامي ربيعة بعد تدخل قوي من رمضان صبحي، ليُغادر الملعب مصابًا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للمارد الأحمر عند الدقيقة 38، قبل أن يلغيها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وأهدر محمود عبدالمنعم كهربا فرصة خطيرة عند الدقيقة 42، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتعادل الأهلي ضد بيراميدز.

بيراميدز يتقدم وكهربا يسجل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حاول الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز السيطرة على اللعب، قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 71 عن طريق وليد الكرتي من رأسية.

ولم ينتظر الأهلي كثيرًا، ونجح في تسجيل التعادل عند الدقيقة 74 عن طريق كهربا، لتشتعل المباراة وسط محاولات لهز الشباك في الدقائق الأخيرة، ولكن دون جدوى، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ويتم لعب أشواط إضافية.

الأهلي يتوج باللقب

وانطلقت منافسات الأشواط الإضافية بشكل سريع، ولعب حسين الشحات عرضية مميزة قابلها حمدي فتحي برأسية، ليهز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 105، وحاول اللاعبون التعادل، وسط تألق دفاعي.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب المارد الأحمر محمد عبدالمنعم عند الدقيقة 116، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لتستمر المحاولات دون جديد، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ضد بيراميدز، وتتويجه بلقب كأس مصر.