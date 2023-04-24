Icon

منسوبو الدفاع يساعدون مسنًّا في النزول من على السفينة ضمن الإجلاء Icon ملايين أجهزة الأندرويد بدون واتساب قريبًا Icon لقطات مؤثرة للبناني بعد وصوله جدة قادمًا من السودان Icon إصابة 5 مستوطنين إسرائيليين بحادث دهس بالقدس Icon الوحدة يُشارك بكأس السوبر السعودي 2024 Icon القنصل الأمريكي بجدة: الإجراءات السعودية لإجلاء العالقين بالسودان قوية ومحكمة Icon الانتقادات تحاصر إدارة آل معمر بعد خسارة النصر Icon هدنة جديدة بالسودان لمدة 72 ساعة Icon قطري يلقي نقودًا على المارة Icon إعلاميون: الوحدة تأهل بجدارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ29

الأهلي يتجاوز الساحل بثلاثية ويقترب من دوري روشن

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
الأهلي يتجاوز الساحل بثلاثية ويقترب من دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة الساحل ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بتحقيق الراقي لفوز هام بنتيجة 3/ 1، ليقترب كثيرًا نحو العودة إلى دوري روشن السعودي.

عسيري يهز الشباك

وبدأت مباراة الساحل ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر بشكل سريع، وظهر الراقي بشكل أفضل وسيطر على اللعب، إلا أن دفاع أصحاب الأرض ظهر بشكل متماسك.

ونجح هيثم عسيري في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 43، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل ضد الأهلي بهدف دون رد.

هيثم عسيري
عسيري – المصدر @FDL_KSA

تألق الأهلي ضد الساحل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل بحثًا عن تعديل النتيجة، قبل أن ينجح هشام آل دبيس في تسجيل التعادل عند الدقيقة 60 من تسديدة قوية بعد هجمة مرتدة سريعة.

وانتفض الراقي بعد التعادل، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة، قبل أن يحصل على ركلة جزاء، سددها رياض بودبوز بنجاح عند الدقيقة 70، لتشتعل المباراة من الفريقين لتسجيل هدف جديد.

رياض بودبوز
بودبوز – المصدر @FDL_KSA

وتمكن هشام فايق من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 78 من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، واستمرت المحاولات ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بخسارة الساحل ضد الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 62 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري يلو، وذلك قبل 5 جولات على نهاية المسابقة، فيما تجمد رصيد الساحل عند 23 نقطة في المركز قبل الأخير.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @FDL_KSA
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ بفيلم راست
مشاهير

أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ...

مشاهير
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة

السوق
زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في موقف محرج
العالم

زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في...

العالم
سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد
مشاهير

سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد

مشاهير
كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر مزعج لنا
الرياضة

كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر...

الرياضة
هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة إلى المحطة الدولية
آخر الاخبار

هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة...

آخر الاخبار
بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض
أخبار رئيسية

بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة...

أخبار رئيسية