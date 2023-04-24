الأهلي يتجاوز الساحل بثلاثية ويقترب من دوري روشن

انتهت مباراة الساحل ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بتحقيق الراقي لفوز هام بنتيجة 3/ 1، ليقترب كثيرًا نحو العودة إلى دوري روشن السعودي.

عسيري يهز الشباك

وبدأت مباراة الساحل ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر بشكل سريع، وظهر الراقي بشكل أفضل وسيطر على اللعب، إلا أن دفاع أصحاب الأرض ظهر بشكل متماسك.

ونجح هيثم عسيري في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 43، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل ضد الأهلي بهدف دون رد.

تألق الأهلي ضد الساحل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل بحثًا عن تعديل النتيجة، قبل أن ينجح هشام آل دبيس في تسجيل التعادل عند الدقيقة 60 من تسديدة قوية بعد هجمة مرتدة سريعة.

وانتفض الراقي بعد التعادل، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة، قبل أن يحصل على ركلة جزاء، سددها رياض بودبوز بنجاح عند الدقيقة 70، لتشتعل المباراة من الفريقين لتسجيل هدف جديد.

وتمكن هشام فايق من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 78 من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، واستمرت المحاولات ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بخسارة الساحل ضد الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 62 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري يلو، وذلك قبل 5 جولات على نهاية المسابقة، فيما تجمد رصيد الساحل عند 23 نقطة في المركز قبل الأخير.