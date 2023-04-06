الأهلي يتحرك بعد تصريحات ياسر المسحل

كشفت تقارير إعلامية عن أول تحرك من إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، وذلك بعد تصريحات ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حول عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم الموقعة على النادي.

تعليق المسحل

وقال المسحل أثناء حديثه في برنامج “أكشن مع وليد”: “لا أريد التحدث نيابة عن النادي وهناك إدارته والجانب القانوني لديهم القدرة على الرد وتوضيح كافة الأمور”.

وأضاف المسحل: “أقولها بشكل عام إذا كانت القضية متعلقة بعقوبات رياضية فمن حق النادي التوجه إلى محكمة كاس للاستئناف”.

وقال الإعلامي خلف الكويكب المقرب من الراقي عبر حسابه في “تويتر” إن إدارة الراقي برئاسة وليد معاذ، قررت التقدم باستئناف بشأن عقوبة منع التسجيل أمام محكمة ” كاس”.

هبوط الأهلي!

وكان القانوني الرياضي أحمد الشيخي رد على سؤال أحد متابعيه، بعدما سأل الأخير حول حقيقة اقتراب الأهلي من الهبوط لدوري الدرجة الثانية السعودي، بعد عقوبة جديدة وُقعت عليه من الفيفا.

وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “ما زال النادي بعيدًا عن عقوبة الخصم أو التهبيط، إذا ما تم تدارك الوضع وأثق في ذلك، من المهم أن يتم إلغاء قرار العقوبة الرياضية وهو المنع من التسجيل، أو على الأقل قبول التدابير لتأجيل العقوبة، ثم تسديد المطالبات المالية الحالية، لرفع بقية عقوبات المنع”.