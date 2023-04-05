الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته بالدوري المصري

يسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لمواصلة تألقه في الدوري المصري لكرة القدم، وتجاوز عقبة غزل المحلة اليوم.

الأهلي ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد غزل المحلة على استاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، عند الساعة 10:15 مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأحمر بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، ولكنه خاض 18 لقاء، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة المركز الثامن بـ30 نقطة من 22 مواجهة.

مواصلة الانتصارات

وتتطلع كتيبة كولر، لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري المصري لكرة القدم، وتحقيق الفوز في مباراة الأهلي ضد غزل المحلة اليوم، لزيادة الفارق مع أقرب المنافسين، أملًا في حسم اللقب مبكرًا، بعد خسارته الموسمين الماضيين.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة غزل المحلة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في الفوز على الهلال السوداني وخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ما يحفز لاعبيه لحصد الثلاث نقاط.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، للظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأحمر، من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.