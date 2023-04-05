الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية في الجبلين

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صعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى صدارة دوري يلو، وذلك بعد الفوز الثمين على نادي الجبلين بنتيجة 2/ 1 في الجولة الـ27 من عمر المسابقة.
🎥 | ملخص أهداف المباراة ⚽️ |#الجبلين 1#الأهلي 2
مباراة ضمن الجولة السابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى#الجبلين_الأهلي#الرياضية_السعودية#دوري_يلو pic.twitter.com/upQsYkObFz
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 4, 2023
وكان حسن العلي سجل هدف التقدم للراقي في الدقيقة السابعة، ثم نجح اللاعب الكولومبي أندرسون بلاتا في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الـ79.
وخطف الجزائري رياض بود بوز هدف التقدم للراقي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ97.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الراقي 55 نقطة في الصدارة وبفارق نقطة عن نادي الحزم الوصيف، بينما تجمد رصيد الجبلين عند 33 نقطة في المركز العاشر في ترتيب دوري يلو.