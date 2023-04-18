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ضمن منافسات الجولة الـ26

الأهلي يُعزز صدارته للدوري المصري بثنائية ضد سموحة

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
الأهلي يُعزز صدارته للدوري المصري بثنائية ضد سموحة
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة سموحة ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري لكرة القدم، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

تقدم الأهلي

وبدأت مباراة سموحة ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية بشكل سريع، وضغط المارد الأحمر بقوة وأهدر فرصة خطيرة عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا، وسط تألق من حارس المرمى الهاني سليمان.

الأهلي وسموحة
جانب من المباراة – المصدر @AlAhly

وجاء فرصة قريبة من محمد شريف، إلا أنها ضاعت بسبب ضغط دفاع سموحة، وأمسك حارس المرمى محمد الشناوي عرضية سهلة، قبل أن يتصدى الهاني سليمان لتسديدة عمرو السولية، ثم أبعدها أحمد جمال قبل متابعة بيرسي تاو.

ونجح محمد شريف في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية عند الدقيقة 28، وحاول الفريق السكندري التعادل، ولكن دون جدوى، وأنقذ الشناوي انفراد من حسام حسن، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر سموحة ضد الأهلي بهدف نظيف.

سموحة والأهلي
جانب من المباراة – المصدر @AlAhly

كهربا يسجل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط سموحة، وتألق محمد الشناوي وأبعد فرصة لحسام حسن، وسدد أحمد جمال كرة قوية أبعدها محمد عبدالمنعم، ومرر بيرسي تاو كرة عرضية مرت أمام كهربا.

سموحة ضد الأهلي
جانب من المباراة – المصدر @AlAhly

وتمكن كهربا من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة قوية عند الدقيقة 67، وسط محاولات لتسجيل هدف جديد، دون جدوى، قبل أن يحصل الشناوي على بطاقة حمراء بعد اعتدائه بالضرب على المدافع أحمد حكم في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ضد سموحة بنتيجة 2/ 0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 53 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد سموحة عند 31 نقطة، ليحتل المركز التاسع.

الأهلي في الدوري المصري
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly
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