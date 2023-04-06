الإرياني: مأرب وأبناؤها تحملوا العبء الأكبر للحرب باليمن

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قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الخميس: إن مأرب وأبناءها تحملوا العبء الأكبر للحرب والدفاع عن سيادة اليمن.
وغرد الإرياني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: عندما سيطرت ميليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة المختطفة صنعاء، شردت مئات الآلاف من اليمنيين الذين أجبروا على ترك محافظاتهم وقراهم ومنازلهم بحثًا عن الأمان والعزة والكرامة، فكانت مأرب التاريخ والحضارة.. أرض الكرامة والبطولة وأهلها الكرام، الحضن الدافئ الذي رحب بالجميع دون تفريق.
وأردف وزير الإعلام اليمني: لقد حملت مأرب وأبناؤها الأبطال بقيادة الشيخ المناضل سلطان العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ المحافظة، العبء الأكبر لهذه الحرب التي فجرها الانقلاب، بين احتضانها للملايين من مختلف المحافظات، ووقوفها صامدة في وجه ميليشيا الحوثي، مدافعة على سيادة اليمن وعزة وكرامة اليمنيين، وسدًّا منيعًا في وجه مشروع إسقاط الجمهورية، مقدمة أنموذجًا يحتذى به، وبالرغم من كل المؤامرات والرهانات الحوثية على كسر إرادتها، إلا أنها لا تزال صامدة، عصية.