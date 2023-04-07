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تعرض لها أمام العدالة

الإصابة تبعد سامي النجعي عن النصر

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٨ مساءً
الإصابة تبعد سامي النجعي عن النصر
المواطن - فريق التحرير

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تأكد غياب النجم سامي النجعي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لـ4 أسابيع، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة العدالة الماضية.

إصابة سامي النجعي

وتعرض سامي النجعي لإصابة في الركبة خلال مباراة العدالة والنصر الماضية، ولم يستطع استكمال اللقاء، وأكدت تقارير أنه خضع لفحوصات طبية أثبتت حاجته للعلاج والتأهيل لمدة 4 أسابيع.

سامي النجعي
النجعي – المصدر @AlNassrFC

وأكد الإعلامي عبدالعزيز العصيمي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، أن الجهاز الطبي بنادي النصر يعد برنامجًا وخطة علاجية في دبي لسامي النجعي، متمنيًا تعافيه وعودته سريعًا إلى الملاعب.

وتأكد غياب سامي النجعي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام كل من؛ الفيحاء، الهلال والرائد في دوري روشن السعودي، بجانب مواجهة الوحدة ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

سامي النجعي
النجعي

النصر ضد الفيحاء

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع النصر في المركز الثاني بـ52 نقطة.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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