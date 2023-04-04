الإصابة تمنع نجمي الفيحاء من المشاركة أمام الهلال

أعلن نادي الفيحاء قبل قليل عن غياب نجميه سعود زيدان ومحمد مجرشي عن مباراة الهلال في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

إصابات نجمي الفيحاء

وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابة محمد مجرشي بتمزق من الدرجة الأولى في عضلة الفخذ الخلفية، حيث سيحتاج إلى برنامج علاجي لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

كما أثبتت الفحوصات الطبية إصابة سعود زيدان بكدمة في كاحل القدم، حيث سيحتاج على إثرها برنامج علاجي لمدة أسبوع.

وجاء تشكيل نادي الفيحاء لمواجهة أزرق الرياض مكونًا من: ” فلاديمير ستويكوفيتش في حراسة المرمى، محمد البقعاوي، سامي الخيبري، حسين الشويس، ريكاردو ديلر، عبدالرحمن السفري، محمد أبو سبعان، بندر ناصر، سلطان مندش، أنتوني نواكايمي، باولينيو”.

أما تشكيل أزرق الرياض فجاء مكونًا من: “عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، علي البليهي، محمد البريك، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو”.

طاقم حكام مباراة الهلال والفيحاء

ويدير الحكم عبدالله الخربوش مباراة الفيحاء والهلال المؤجلة من الجولة الـ17، ويعاونه كل من هشام الرفاعي ومحمد المطرودي وسيكون محمد العمري حكمًا رابعًا، ومحمد الهويش حكمًا للفيديو، وسعد الشبرمي مساعدًا لحكم الفيديو.