خطر بيولوجي يهدد السودان الإطاحة بأفغاني نقل وروج الحشيش في القصيم حي العيد يبرز ثقافة وعادات مجتمع الرياض معلومات هامة عليك معرفتها قبل بناء منزل أو شرائه بالاقتراض توقعات طقس الرياض: أمطار وأتربة وشبه انعدام الرؤية أول تعليق لترامب عقب إعلان ترشح بايدن نقل عمر البشير ونائبه للمستشفى العسكري بالخرطوم خبأ القات في مركبته بجازان فسقط في قبضة الأمن سفينة عسكرية تصل إلى ميناء جدة على متنها 278 هنديًّا أمن بيشة يقبض على شخص خبأ القات في مركبته
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الأفغانية بمنطقة القصيم، لنقله وترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.