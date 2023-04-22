الإطاحة بـ 3 مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب

ألقت شرطة منطقة الرياض اليوم السبت، القبض على (3) مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب.

الإحالة إلى النيابة

وأوضح الأمن العام، في بيان له، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.