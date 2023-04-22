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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

الإطاحة بـ 3 مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
الإطاحة بـ 3 مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب
المواطن - فريق التحرير

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ألقت شرطة منطقة الرياض اليوم السبت، القبض على (3) مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب.

الإحالة إلى النيابة

وأوضح الأمن العام، في بيان له، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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