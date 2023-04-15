Icon

لحظات رعب في مطار الخرطوم بسبب اشتباكات الجيش Icon لحظة سقوط قتيلين إثر انهيار جسر في كولومبيا Icon إيلون ماسك يدرس الاستحواذ على منصة رقمية بارزة Icon لحظة استقبال الأسرى السودانيين بعد وصولهم إلى الرياض Icon وليد الفراج: هل رونالدو واحد من ضمن 3 أسباب لإقالة رودي غارسيا ؟ Icon مدينة خليجية تمنح إقامة ومكافأة مالية لأئمة المساجد Icon لحظة استقبال الأسرى السعوديين لدى عودتهم إلى أرض الوطن Icon أحد الأسرى السعوديين يسجد لله شكرًا بعد عودته إلى أرض الوطن Icon الهلاليون يطالبون برحيل صالح الشهري Icon الإطاحة بـ 7 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضبط 16747 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل

الإطاحة بـ 7 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
الإطاحة بـ 7 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 15 حتى 21 / 9 / 1444هـ الموافق من 6 حتى 12 / 4 / 2023م عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16747) مخالفاً، منهم (9158) مخالفاً لنظام الإقامة، و(5235) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(2354) مخالفاً لنظام العمل.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1627) شخصاً، (24%) منهم يمنيو الجنسية، و(75%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (59) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثاً: تم ضبط (7) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

جرائم مخلة بالشرف

رابعاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (18245) وافداً مخالفاً، منهم (15711) رجلاً، و(2534) امرأة.

خامساً: تم إحالة (10489) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1812) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7168) مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد
آخر الاخبار

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد

آخر الاخبار
رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر رمضان
السعودية اليوم

رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر...

السعودية اليوم
موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش الهارب
السعودية اليوم

تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش...

السعودية اليوم
القصبي والسدحان يتحديان الزمن في طاش العودة على MBC1
السعودية اليوم

القصبي والسدحان يتحديان الزمن في طاش العودة...

السعودية اليوم
أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا
السوق

أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع...

السوق
الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت
العالم

الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت

العالم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق