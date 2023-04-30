الإطاحة بـ 8 باكستانيين وبنجلادشيين لترويجهم الشبو بحفر الباطن

قبضت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية على 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم مادة الشبو المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.