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تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص

الإطاحة بـ 8 باكستانيين وبنجلادشيين لترويجهم الشبو بحفر الباطن

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
الإطاحة بـ 8 باكستانيين وبنجلادشيين لترويجهم الشبو بحفر الباطن
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية على 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم مادة الشبو المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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