الإطاحة بمتورطين في جرائم حيازة مخدرات وتسول ونقل مخالفين

أعلن الأمن العام القبض على عدد من المتورطين في جرائم عدة، أبرزها حيازة مواد مخدرة، ومخالفة نظام العمل والإقامة.

تفاصيل الجرائم

وتفصيلًا، قال الأمن العام في مقطع فيديو إن شرطة منطقة الجوف قبضت على مقيم من الجنسية الأوغندية لنقله مقيمة متغيبة عن العمل من الجنسية نفسها مختبئة داخل مركبته، ومحاولته رشوة رجل أمن.

كما ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في سرقة كيابل وأسلاك كهربائية من مواقع تحت الإنشاء.

وألقت شرطة جازان القبض على مواطنين لنقلهما في مركبة يقودها أحدهما، 13 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

مواد مخدرة وتسول

وضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن مواطنين بحوزتهما 120 كجم من مادة الحشيش المخدر و421 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومادة الميثامفيتامين المخدر.

كما ألقت شرطة الرياض القبض على 4 مقيمين من الجنسية الأردنية والمصرية والباكستانية، قاموا بالتسول باستخدام وصفات طبية مزورة وادعاء الحاجة لشراء الأطعمة.

وفي الرياض، تم ضبط مواطن قام بصدم مركبات عمدًا في أحد طرق معارض السيارات ومحاولة الهرب وإطلاق النار في الهواء، ونتج عنه إصابة شخصين وتلفيات مادية بالمركبات.

كما ضبط مخالف من الجنسية السورية لنظام الإقامة ظهر برفقة شخص آخر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسرقان إطارات مركبة أجرة متوقفة

وألقت الإدارة العامة لدوريات الأمن القبض على قائد مركبة قام بدهس طفل في شارع عام، والهروب من الموقع، حيث نتجت عنه وفاته.