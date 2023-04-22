الإطاحة بمقيم سطا على منزل وسرق 36 ألف ريال

قبضت شرطة محافظة طبرجل بمنطقة الجوف على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لسطوه على سكن مقيم آخر من الجنسية نفسها وسرقة (36,500) ريال – تم استعادته.

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.