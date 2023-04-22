الإطاحة بمقيم سطا على منزل وسرق 36 ألف ريال

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قبضت شرطة محافظة طبرجل بمنطقة الجوف على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لسطوه على سكن مقيم آخر من الجنسية نفسها وسرقة (36,500) ريال – تم استعادته.
وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.