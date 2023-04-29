محمد الشلهوب لـ كأس دوري أبطال آسيا: خلك معنا لا تروح سودانيون يرحبون بشرطة الاحتياطي المركزي بعد انتشارها في الخرطوم الإطاحة بمواطنين لحيازتهما 50 ألف قرص من الإمفيتامين بالرياض هدفان لـ صن داونز ضد بلوزداد تحسم تأهله لنصف النهائي رامون دياز يكشف تشكيلة الهلال لمواجهة أوراوا مغامر يقود مركبته عكس اتجاه السيل بعقبة صلالة جماهير الهلال تتوافد إلى درة الملاعب الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على الرياض خلال مباراة الهلال وأوراوا ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل مواطن في قبضة الأمن لحيازته القات
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الرياض، بحوزتهما (50,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر و(174) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.