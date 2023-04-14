الإعلان عن نسخة البيتا الخاصة للعبة XDefiant رونالدو يُشارك النصر في المفاوضات مع زيدان بدء تبادل 249 أسيرًا يمنيًا وسط محادثات سلام الاتحاد الأكثر حضورًا بـ400 ألف مشجع خدمة Ubisoft+ متوفرة على Xbox Series X|S بعد طول انتظار وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن ترامب يغادر مكتب المدعي العام بنيويورك بعد 7 ساعات تحقيق وظائف إدارية وفنية شاغرة في بنده وظائف شاغرة لدى طيران الإمارات وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة
سيتم إطلاق نسخة البيتا من لعبة XDefiant، وهي لعبة تصويب مجانية سريعة وتحظى بشهرة كبيرة من تطوير Ubisoft San Francisco وتتضمن فصائل مستوحاة من بعض أكثر سلاسل ألعاب Ubisoft شهرة.
وأعلنت شركة Ubisoft اليوم عن مواعيد بدء نسخة البيتا، حيث ستبدأ وتستمر حتى 23 أبريل، وستتوفر ميزة اللعب المشترك عبر المنصات حتى يتمكن اللاعبون من الاستمتاع بلعبة XDefiant على أجهزة PC أو PlayStation 5 أو Xbox Series X|S، كما يستطيع اللاعبون التسجيل لفرصة المشاركة بالبيتا الخاص من الموقع الخاص للشركة.
وستكون هناك مميزات متاحة عند الإطلاق منها:
ويستطيع اللاعبون تجربة اللعب بواحد من 4 فصائل مستوحاة من سلاسل ألعاب من Ubisoft: وهم المنظّفون (من The Division)، وليبرتاد (من Far Cry 6)، وإيكيلون (من Splinter Cell)، والأشباح (من Ghost Recon Phantoms).
ويتضمن كل فصيل 3 شخصيات، لكن سيتم فتح شخصية واحدة فقط من كل فصيل، في حين يمكن فتح البقية من خلال المهمات.
بالرغم من أن اللاعبين لن يتمكنوا من الحفاظ على تقدمهم عند إطلاق اللعبة، لكن باستطاعتهم الاحتفاظ بما يصل إلى 10 عناصر تجميلية حصرية عند الإصدار.