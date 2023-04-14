الإعلان عن نسخة البيتا الخاصة للعبة XDefiant

سيتم إطلاق نسخة البيتا من لعبة XDefiant، وهي لعبة تصويب مجانية سريعة وتحظى بشهرة كبيرة من تطوير Ubisoft San Francisco وتتضمن فصائل مستوحاة من بعض أكثر سلاسل ألعاب Ubisoft شهرة.

موعد إتاحتها للجمهور

وأعلنت شركة Ubisoft اليوم عن مواعيد بدء نسخة البيتا، حيث ستبدأ وتستمر حتى 23 أبريل، وستتوفر ميزة اللعب المشترك عبر المنصات حتى يتمكن اللاعبون من الاستمتاع بلعبة XDefiant على أجهزة PC أو PlayStation 5 أو Xbox Series X|S، كما يستطيع اللاعبون التسجيل لفرصة المشاركة بالبيتا الخاص من الموقع الخاص للشركة.

وستكون هناك مميزات متاحة عند الإطلاق منها:

توفر الخرائط الـ 14 جميعها.

4 فصائل مستوحاة من سلاسل ألعاب من Ubisoft.

24 سلاحًا.

44 ملحقًا.

ويستطيع اللاعبون تجربة اللعب بواحد من 4 فصائل مستوحاة من سلاسل ألعاب من Ubisoft: وهم المنظّفون (من The Division)، وليبرتاد (من Far Cry 6)، وإيكيلون (من Splinter Cell)، والأشباح (من Ghost Recon Phantoms).

ويتضمن كل فصيل 3 شخصيات، لكن سيتم فتح شخصية واحدة فقط من كل فصيل، في حين يمكن فتح البقية من خلال المهمات.

بالرغم من أن اللاعبين لن يتمكنوا من الحفاظ على تقدمهم عند إطلاق اللعبة، لكن باستطاعتهم الاحتفاظ بما يصل إلى 10 عناصر تجميلية حصرية عند الإصدار.