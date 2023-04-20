الإمارات وقطر تعلنان الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت كل من الإمارات وقطر أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن غدًا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك .

ووفقا لـ “وكالة الأنباء الإماراتية”، فإن لجنة تحري رؤية الهلال دائرة القضاء في أبوظبي أعلنت رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هـ، وأن يومَ غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أولُ أيام عيد الفطر المبارك، و أن اليوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 هو المتمم لشهر رمضان لسنة 1444 هـ.

بدورها أعلنت “وكالة الأنباء القطرية” لجنةُ تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثبوتَ رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ، وأن يومَ غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أولُ أيام عيد الفطر المبارك.