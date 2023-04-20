الإمارات وقطر تعلنان الجمعة أول أيام عيد الفطر الوحدة يسعى لتجنب السلسلة الأسوأ أرقام مميزة لـ أحمد شراحيلي بدوري روشن الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن أن عيد الفطر غداً الجمعة الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن أن عيد الفطر غداً الجمعة وفاة رئيس الديوان السني الأسبق بالعراق خلال محاولة اعتقاله رؤية هلال شهر شوال في تمير وحوطة سدير قرار توخيل مع مالك تشيلسي سبب إقالته انفجار صاروخ سبايس إكس العملاق عقب إطلاقه بدقائق لقطات لبدء ترائي هلال شوال من مرصد سدير
أعلنت كل من الإمارات وقطر أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن غدًا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك .
ووفقا لـ “وكالة الأنباء الإماراتية”، فإن لجنة تحري رؤية الهلال دائرة القضاء في أبوظبي أعلنت رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هـ، وأن يومَ غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أولُ أيام عيد الفطر المبارك، و أن اليوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 هو المتمم لشهر رمضان لسنة 1444 هـ.
بدورها أعلنت “وكالة الأنباء القطرية” لجنةُ تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثبوتَ رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ، وأن يومَ غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أولُ أيام عيد الفطر المبارك.