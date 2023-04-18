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الإنجليزي مايكل أوليفير يدير مباراة الهلال والنصر

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
الإنجليزي مايكل أوليفير يدير مباراة الهلال والنصر
المواطن - فريق التحرير

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سيدير الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير مباراة الهلال والنصر الليلة في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

طاقم حكام الديربي

وسيعاون الحكم الإنجليزي كل من مواطنه ستيوارت بارت والإنجليزي سيمون بينيت وسيكون خالد الطريس حكمًا رابعًا، ودارين إنجلاند من إنجلترا حكمًا للفيديو، بينما سعد السبيعي مساعدًا لحكم الفيديو.

وسبق للحكم مايكل أوليفير إدارة مباراة السعودية والمكسيك في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

وتُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 SD وSSC1 HD ومنصة شاهد.

الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير
أوليفير

الهلال والنصر في الدور الأول

وكان لقاء الدور الأول انتهى بالتعادل بنتيجة 2/ 2 يوم 26 ديسمبر الماضي، حيث سجل لـ الهلال كل من سالم الدوسري وأودسون إيجالو، بينما سجل لـ النصر كل من تاليسكا وعبدالرحمن غريب.

وقبل ديربي الهلال والنصر اليوم، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 56 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 53 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 50 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 46 نقطة.

الفتح خامسًا برصيد 38 نقطة، التعاون سادسًا برصيد 37 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 29 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 28 نقطة، الاتفاق تاسعًا في ترتيب دوري روشن برصيد 27 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 27 نقطة.

الرائد في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 25 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 15 نقطة في ترتيب دوري روشن.

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