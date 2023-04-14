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ضمن منافسات دوري روشن

الاتحاد الأكثر حضورًا بـ400 ألف مشجع

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ مساءً
الاتحاد الأكثر حضورًا بـ400 ألف مشجع
المواطن - فريق التحرير

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يواصل جمهور الاتحاد دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة في المدرجات ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

جماهير الاتحاد يتصدر

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع “تويتر”، عن ترتيب الحضور الجماهيري بعد مرور 23 جولة، وجاء كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ403 آلاف وو180 مشجعًا من 11 مباراة على ملعبه.

جماهير الاتحاد
جماهير الاتحاد – المصدر @ittihad

وحل النصر ثانيًا خلف الاتحاد بـ204 آلاف و517 مشجعًا، ثم العدالة بـ136 ألفًا و72 مشجعًا، يليه الفتح بـ132 ألفًا و370 مشجعًا، ثم الوحدة بـ103 آلاف و930 مشجعًا، يليه الهلال بـ99 ألفًا و51 مشجعًا ثم الطائي بـ80 ألفًا و298 مشجعًا.

ويحتل الرائد المركز الثامن بـ77 ألفًا و834 مشجعًا، ثم التعاون بـ77 ألفًا و383 مشجعًا، يليه الخليج بـ64 ألفًا و935 مشجعًا، والشباب بـ63 ألفًا و848 مشجعًا، الاتفاق 49 ألفًا و996 مشجعًا، ضمك 45 ألفًا و955 مشجعًا، الفيحاء 43 ألفًا و82 مشجعًا، أبها 39 ألفًا و481 مشجعًا، والباطن 37 ألفًا و807 مشجعين.

جماهير الهلال
جماهير الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ56 نقطة، ثم النصر برصيد 53 نقطة، يليه الليوث بـ50 نقطة، ثم الهلال بـ46 نقطة، يليه الفتح بـ38 نقطة، والتعاون بـ37 نقطة.

ويقع ضمك في المركز السابع برصيد 29 نقطة، يليه الطائي بـ28 نقطة، وبفارق نقطة عن أبها، ثم الرائد بـ26 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، الاتفاق بـ24 نقطة، ثم الوحدة بـ22 نقطة، يليه العدالة بـ18 نقطة، ثم الخليج بـ17 نقطة، والباطن بـ12 نقطة.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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