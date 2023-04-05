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يشهد إقامة 23 مسابقة كروية

الاتحاد السعودي يعلن انطلاق الموسم الجديد 11 أغسطس

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
الاتحاد السعودي يعلن انطلاق الموسم الجديد 11 أغسطس
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن موعد انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024.

الاتحاد السعودي يكشف موعد المسابقات

ولفت الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هناك 23 مسابقة كروية في الموسم الجديد، وستكون البداية يوم 11 من شهر أغسطس المقبل.

لجنة الاستئناف - اتحاد القدم - الاتحاد السعودي لكرة القدم - اتحاد القدم - اتحاد الكرة
شعار اتحاد الكرة – المصدر @saudiFF

ومن جانبه، أعلن حساب دوري روشن السعودي الرسمي على “تويتر”، أن بداية موسم 2023\ 2024 من المسابقة ستكون يوم 11 أغسطس.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت مؤخرًا عن جدول مباريات دوري روشن السعودي من الجولة الـ24 وحتى الـ30، حيث ستُختتم منافسات البطولة، يوم 31 مايو المقبل.

دوري روشن
موعد بداية الموسم – المصدر @SPL

منافسة قوية على اللقب

ويشهد الموسم الرياضي الحالي منافسة قوية على لقب دوري روشن السعودي، حيث يحتل الاتحاد صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة بعد مرور 22 جولة، وبفارق نقطة عن النصر، ثم الهلال بـ45 نقطة، ولكنه خاض مباراة أقل.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
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