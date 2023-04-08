الاتحاد السعودي يوضح حقيقة تعطل غرفة الـVAR

حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدل الذي أُثير خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تعطل غرفة الـVAR خلال مباراة الشباب ضد الهلال.

مباراة الشباب ضد الهلال

ولعب الشباب ضد الهلال بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث بثلاثة أهداف دون رد، وسط انتقادات كبيرة لطاقم التحكيم بقيادة ماجد الشمراني.

وأكد الإعلامي خالد الشنيف عبر برنامجه ملعب SBC، أنه وفقًا لمصادره فإن غرفة الـVAR المركزية كانت معطلة ولم تعمل خلال مباراة الشباب ضد الهلال.

الاتحاد السعودي يحسم الجدل

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدم صحة الشائعات المتداولة إعلاميًا بأن غرفة الـVAR مُعطلة ولم تكن تعمل، مشيرة إلى أن ذلك غير صحيح على الإطلاق.

وذكرت إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لـ”الشرق الأوسط”: “غير صحيح ما يتم تداوله عن تعطّل المركز الموحّد لتقنية VAR، ويحق لكل نادي التواصل مع لجنة الحكام وطلب الاستماع للمحادثات المسجلة بين حكم الساحة وحكم الفار”.