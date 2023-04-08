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خلال مباراة الشباب ضد الهلال

الاتحاد السعودي يوضح حقيقة تعطل غرفة الـVAR

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
الاتحاد السعودي يوضح حقيقة تعطل غرفة الـVAR
المواطن - فريق التحرير

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حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدل الذي أُثير خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تعطل غرفة الـVAR خلال مباراة الشباب ضد الهلال.

مباراة الشباب ضد الهلال

ولعب الشباب ضد الهلال بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث بثلاثة أهداف دون رد، وسط انتقادات كبيرة لطاقم التحكيم بقيادة ماجد الشمراني.

الشباب ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر spl

وأكد الإعلامي خالد الشنيف عبر برنامجه ملعب SBC، أنه وفقًا لمصادره فإن غرفة الـVAR المركزية كانت معطلة ولم تعمل خلال مباراة الشباب ضد الهلال.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

الاتحاد السعودي يحسم الجدل

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عدم صحة الشائعات المتداولة إعلاميًا بأن غرفة الـVAR مُعطلة ولم تكن تعمل، مشيرة إلى أن ذلك غير صحيح على الإطلاق.

وذكرت إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لـ”الشرق الأوسط”: “غير صحيح ما يتم تداوله عن تعطّل المركز الموحّد لتقنية VAR، ويحق لكل نادي التواصل مع لجنة الحكام وطلب الاستماع للمحادثات المسجلة بين حكم الساحة وحكم الفار”.

الشباب والهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC
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  • الاسد

    🤣🤣🤣 سرا الليل يابو ثلاثه

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