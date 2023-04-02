الاتحاد الوجهة الأقرب لـ كريم بنزيما

لا زالت تُخيم حالة من الغموض على مستقبل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما في الموسم الرياضي الجديد.

غموض الموقف مع الريال

وينتهي عقد كريم بنزيما، مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ويُعد من الركائز الأساسية نظرًا لدوره الفني داخل الملعب ودوره القيادي خارجه، وتُشير التقارير إلى رغبة الإدارة في تمديد عقده لمدة موسم واحد.

وكان اسم بنزيما المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، قد ارتبط باللعب في دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي الجديد، وأكدت تقارير رغبة 3 أندية في ضمه، وهي؛ الهلال، الشباب، والاتحاد.

كريم بنزيما يقترب من الاتحاد

وأكد الإعلامي خالد الشنيف عبر قناة SBC، أنه في حالة انتقال كريم بنزيما لدوري روشن السعودي سيُمثل الاتحاد، لأن الإدارة وفرت كافة طلباته، وينتظر اللاعب عرضًا أخيرًا من الريال، وإذا لم يصل فسيوقع للعميد.

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، ليصبح اسم بنزيما ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وكتب الكوتش عمار: “الأخبار المتداولة.. بنزيما لنادي الاتحاد يعني بكذا احتمال كبير 99٪ حمدالله ما راح يكمل”.

وكتب فيصل الغامدي: “التشكيلة المناسبة برأيي إذ جاء كريم بنزيما.. حارس: غروهي، الدفاع: زكريا، شطةـ حجازي ومهند، الوسط: برونو وطارق، الوسط المتقدم: روما وكورنادو.. الهجوم: بنزيما وحمدالله، 4-2-2-2.. بنزيما مهاجم وهمي”.