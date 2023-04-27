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ضمن منافسات دوري المحترفين

الاتحاد عينه على الفوز الـ12 ضد الشباب

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥١ مساءً
الاتحاد عينه على الفوز الـ12 ضد الشباب
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة نتائجه الإيجابية ضد نظيره الشباب في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

العميد يستضيف الشباب

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الشباب على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة 9:30 مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

الوحدة ضد الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl

 

وقبل قمة اليوم، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

الاتحاد ضد الشباب

وسبق أن لعب الاتحاد ضد الشباب 29 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا طفيفًا للعميد، حيث نجح في تحقيق الفوز 11 مرة، وخسر 9 مرات وتعادلا في مثلهم.

وتُعد مباراة اليوم هي الثالثة بين الفريقين في الموسم الحالي، حيث انتهت مباراة الدور الأول الذي أُقيمت على ملعب الملز في الرياض بالتعادل بنتيجة 1\1، وفاز العميد في دور الـ16 بكأس الملك بركلات الترجيح على ملعب الجوهرة.

الشباب ضد الاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر @ittihad
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