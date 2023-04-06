الاتحاد والنصر ينتظران تعثر الهلال غدًا

يترقب فريقا الاتحاد والنصر غدًا، مباراة الهلال والشباب في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقبل مباراة الديربي، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 53 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 52 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 45 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 44 نقطة.

ويتمنى جمهوري الاتحاد والنصر، تعثر أزرق الرياض غدًا أمام الشباب بالخسارة أو التعادل، لكي يظل الصراع على الفوز بدوري روشن بين فريقي الاتحاد والنصر.

الهلال الثالث

وإذا فاز أزرق الرياض غدًا فسيكون رصيده 48 نقطة ويقترب أكثر من النصر صاحب الوصافة، أما في حال التعادل يُصبح رصيده 46 نقطة، وبالتالي يبتعد عن النصر الوصيف بفارق 6 نقاط.

وحول هذا الأمر، قال الإعلامي الرياضي سعود الصرامي لـ برنامج “الديوانية”: “أكبر هدية من الممكن أن يقدمها الشباب للاتحاد هو الفوز على الهلال”.

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 53 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 52 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 45 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 44 نقطة.

التعاون خامسًا برصيد 36 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 27 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 26 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة.

وفي المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، يتواجد نادي أبها برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 12 نقاط.