الاتحاد يبتعد بصدارة دوري روشن بثنائية في الوحدة

ابتعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بـ صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد الفوز على مضيفه نادي الوحدة بثنائية لهدف في الجولة الـ23.

ثنائية تعزز صدارة الاتحاد للدوري 🔝🟡 • 🎥 شاهد أهداف المباراة ⬇️#الوحدة_الاتحاد⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/AeMlGieJLt — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023

وفي الشوط الأول، تقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله لـ العميد في الدقيقة الـ20 من ركلة جزاء، ثم نجح بعدها البرازيلي برونو هنريكي في إحراز الهدف الثاني للعميد في الدقيقة الـ30 من تصويبة قوية.

فوز ثمين لـ الاتحاد

وفي الشوط الثاني، نجح الفرنسي جان دافيد بوجال في إحراز هدف تقليص الفارق للوحدة في الدقيقة الـ70.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد العميد 56 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز الـ13.