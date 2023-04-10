الدراسة عن بعد اليوم في مدارس العيص الاتحاد يبتعد بصدارة دوري روشن بثنائية في الوحدة تلاوة خاشعة للشيخ السديس من المسجد الحرام ليلة 19 رمضان دعاء الشيخ الحذيفي ليلة 19 رمضان لحظة إطلاق النار على شاب في نيويورك التعادل الإيجابي يحسم مباراة الاتفاق والتعاون حالة ماطرة جديدة تؤثر على السعودية تستمر لعدة أيام قارب يضل طريقه في البحر يقل 400 مهاجر أبها يزيد أوجاع الباطن بثلاثية قطار يصطدم بمنزل بعد خروجه عن القضبان
ابتعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بـ صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد الفوز على مضيفه نادي الوحدة بثنائية لهدف في الجولة الـ23.
ثنائية تعزز صدارة الاتحاد للدوري 🔝🟡
• 🎥 شاهد أهداف المباراة ⬇️#الوحدة_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/AeMlGieJLt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023
وفي الشوط الأول، تقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله لـ العميد في الدقيقة الـ20 من ركلة جزاء، ثم نجح بعدها البرازيلي برونو هنريكي في إحراز الهدف الثاني للعميد في الدقيقة الـ30 من تصويبة قوية.
وفي الشوط الثاني، نجح الفرنسي جان دافيد بوجال في إحراز هدف تقليص الفارق للوحدة في الدقيقة الـ70.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد العميد 56 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز الـ13.