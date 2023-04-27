Icon

مسنة سودانية عند وصولها جدة: يا رب انصر السعودية نصرة الحبيب Icon نجاح أول عملية حقن مجهري بذراع بلايستيشن 5 Icon حمدالله يمنح الاتحاد التقدم من ركلة جزاء Icon العدالة يهزم التعاون بثنائية Icon الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة 72 ساعة Icon القبض على عصابة مسلحة بـ تبوك حاولوا ترويج مواد مخدرة Icon هدف أمير سعيود يُهدي الطائي فوزًا ثمينًا على حساب أبها Icon أسوأ موجة جفاف تشهدها فرنسا منذ عام 1959 Icon توزيع تذاكر مباراة الاتحاد يُغضب إدارة الشباب Icon رئيس كوريا الجنوبية يغني لـ بايدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بهدف من المغربي حمدالله

الاتحاد يتفوق على الشباب بهدف في الشوط الأول

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
الاتحاد يتفوق على الشباب بهدف في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد الشوط الأول من مباراة الشباب متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباراة الفريقين في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي.

وبدأ العميد المباراة ضاغطًا بكل قوة هجوميًّا حيث كاد يسجل الهدف الأول عبر البرازيلي رومارينيو ثم أهدر المغربي عبدالرزاق حمدالله فرصة هدف محقق بعد مراوغة جيدة لحارس الشباب.

تقدم اتحادي

وفي الدقيقة الـ15، تحصل اللاعب رومارينيو على ركلة جزاء نفذها حمدالله بنجاح، معلنًا تقدم العميد بهدف دون رد في الدقيقة الـ17.

الاتحاد ضد الشباب - خالد الغامدي

وانتهى الشوط الأول بتفوق الاتحاد بهدف دون رد في مباراة مقامة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء على المصلين
السعودية اليوم

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء...

السعودية اليوم
أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني من “سكة سفر” على MBC1 وشاهد
السعودية اليوم

أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني...

السعودية اليوم
أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت
غرائب

أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت

غرائب
حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا وبيلاروسيا
تقارير

حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا...

تقارير
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

وظائف
فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف
الرياضة

فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا...

الرياضة
رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار
الرياضة

رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار

الرياضة
مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة 24 رمضان
السعودية اليوم

مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة...

السعودية اليوم