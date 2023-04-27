الاتحاد يتفوق على الشباب بهدف في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد الشوط الأول من مباراة الشباب متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباراة الفريقين في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي.
هدددددف!⚽️
د18' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق حمدالله
الاتحاد 1 × 0 الشباب#الاتحاد_الشباب | #SSC pic.twitter.com/5hj7zPeOL1
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 27, 2023
وبدأ العميد المباراة ضاغطًا بكل قوة هجوميًّا حيث كاد يسجل الهدف الأول عبر البرازيلي رومارينيو ثم أهدر المغربي عبدالرزاق حمدالله فرصة هدف محقق بعد مراوغة جيدة لحارس الشباب.
وفي الدقيقة الـ15، تحصل اللاعب رومارينيو على ركلة جزاء نفذها حمدالله بنجاح، معلنًا تقدم العميد بهدف دون رد في الدقيقة الـ17.
وانتهى الشوط الأول بتفوق الاتحاد بهدف دون رد في مباراة مقامة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.