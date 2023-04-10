الاتحاد يتفوق على الوحدة بثنائية في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراة الوحدة متقدمًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽️
د30' الهدف الثاني لـ الاتحاد عن طريق هنريكي
الوحدة 0 × 2 الاتحاد#الوحدة_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/RH5R5IqgTA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023
وتقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله لـ العميد في الدقيقة الـ20 من ركلة جزاء، ثم نجح بعدها البرازيلي برونو هنريكي في إحراز الهدف الثاني للعميد في الدقيقة الـ30 من تصويبة قوية.
هدددددف!⚽️
د20' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق حمدالله
الوحدة 0 × 1 الاتحاد
#الوحدة_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/4756WfZV2R
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023