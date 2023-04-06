الاتحاد يتفوق على كبار أوروبا برقم دفاعي استثنائي

يسير الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو بشكل مميز على الصعيد الدفاعي، ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

الاتحاد يُحطم الأرقام

وخطف العميد الأنظار، بعد فوزه على ضمك بثلاثة أهداف دون رد، حيث إنه استقبل 7 أهداف فقط خلال أول 22 جولة، ليكون صاحب أقوى دفاع في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وأصبح حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي هو الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك برصيد 15 مباراة، وبات العميد الأكثر تحقيقًا للانتصارات بـ16 مرة، بالتساوي مع النصر.

وحافظ الاتحاد على سلسلة اللاهزيمة للمباراة الـ11 على التوالي، حيث تعود آخر خسارة تعرض لها إلى الجولة الـ12، عندما هُزم ضد الهلال بهدف دون رد في يناير الماضي، وحقق بعد ذلك 9 انتصارات وتعادل مرتين.

التفوق على الكبار

ولم يتفوق الاتحاد دفاعيًا على فرق دوري روشن السعودي فقط، بل أنه تفوق رقميًا على أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، حيث إن نيوكاسل الأقوى دفاعيًا استقبل 12 هدفًا في أول 22 جولة.

كما أن نابولي متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، استقبل 15 هدفًا خلال أول 22 مباراة هذا الموسم، فيما اهتزت شباكه بايرن ميونيخ 21 مرة في أول 22 جولة من الدوري الألماني، واستقبل لينز الفرنسي 16 هدفًا خلال الفترة ذاتها.

ويتساوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في هذا الإنجاز مع برشلونة، حيث استقبل 7 أهداف في أول 22 جولة بالدوري الإسباني هذا الموسم، علمًا بأن الفريق الكتالوني استقبل 9 أهداف بعد 27 جولة حاليًا.