الاتحاد يتوهج مع نونو سانتو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، تألقه في دوري روشن السعودي، ليحقق أكثر رقم مميز.

الفوز ضد الوحدة

ولعب الوحدة ضد الاتحاد بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، ونجح العميد في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عند 22 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد العميد إلى 56 نقطة في الصدارة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف.

تألق الاتحاد مع سانتو

ونجح الاتحاد في تحقيق رقمه الأفضل بالانتصارات المتتالية هذا الموسم، بفوزه في 5 مواجهات أمام الباطن، الفيحاء، الطائي، العدالة والاتفاق، كما انه الأكثر حصدًا للنقاط خارج ملعبه برصيد 30 نقطة من 9 انتصارات و3 تعادلات.

وأصبح العميد أكثر الفرق تحقيقًا للانتصارات في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي برصيد 17 فوزًا، كما عزز تفوقه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بتحقيقه الفوز الـ14، مقابل الخسارة 4 مرات، والتعادل مرتين.

وأصبح نونو سانتو، أكثر من جمع نقاط مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في عهد الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009 في 23 جولة.