الاتحاد يحلم بالنهائي الـ19

يأمل الاتحاد، بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، في مواصلة تألقه في الموسم الرياضي الحالي، والتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

مواجهة قوية ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

الاتحاد يسعى للتأهل

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للصعود إلى المباراة النهائية للمرة الـ19 في تاريخه؛ والانفراد بالرقم القياسي لخوض نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي انطلقت موسم 1957/ 1958.

ويتقاسم العميد حاليًّا صدارة الأكثر خوضًا لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بـ18 مرة لكل منهما، إلا أن الراقي يُعد البطل التاريخي للمسابقة برصيد 13 لقبًا.

وخاض العميد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأخيرة قبل 4 سنوات، عندما خسر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بهدفين مقابل هدف، ويطمح في استعادة اللقب هذا الموسم، ومصالحة جماهيره لابتعاده عن منصات التتويج.