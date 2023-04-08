الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته ضد الوحدة مانشستر يونايتد يتجاوز إيفرتون بثنائية وظائف بـ مدينة الملك سلمان للطاقة الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت الاتفاق السعودي الإيراني يدعم الأمن والتنمية حل مشكلة نفاد شحن بطارية هواتف آيفون سريعًا بانيغا يواصل التألق مع الشباب فتح باب التوظيف على رتبة عريف وجندي أول في وزارة الداخلية الصحة تنصح بتناول أنواع من الفاكهة تقلل العطش في رمضان الاتحاد السعودي يوضح حقيقة تعطل غرفة الـVAR
يطمح الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الوحدة.
ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الاتحاد، عند الساعة 11 مساء يوم غد الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما ينفرد العميد بالصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.
ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم، والفوز على الوحدة، أملًا في تعثر النصر، وزيادة فارق النقاط، وتعزيز فرص تتويجه بلقب دوري روشن السعودي.
ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سوى مباراة واحدة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، كانت ضد الهلال بهدف دون رد في يناير الماضي، ما يحفز اللاعبين للحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية.
على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الغد، للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.