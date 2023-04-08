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الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته ضد الوحدة

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٩ مساءً
الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته ضد الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الوحدة.

الوحدة يستضيف العميد

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الاتحاد، عند الساعة 11 مساء يوم غد الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما ينفرد العميد بالصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر spl

الاتحاد يسعى للفوز

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم، والفوز على الوحدة، أملًا في تعثر النصر، وزيادة فارق النقاط، وتعزيز فرص تتويجه بلقب دوري روشن السعودي.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سوى مباراة واحدة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، كانت ضد الهلال بهدف دون رد في يناير الماضي، ما يحفز اللاعبين للحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الغد، للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1
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