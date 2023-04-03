الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته من بوابة ضمك

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو؛ لتجاوز عقبة ضمك، والحفاظ على صدارة دوري روشن السعودي.

ضمك ضيفًا على العميد

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد ضمك، مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السابع بـ28 نقطة.

الاتحاد يبحث عن الصدارة

ويدخل العميد، مباراة ضمك بصفوف مكتملة باستثناء مهند الشنقيطي الذي يُعاني من إصابة طويلة، وانتهى موسمه، بجانب احتمالية غياب عبدالرحمن العبود الذي تعرض لإصابة مع المنتخب السعودي، ولم يُحسم موقفه.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة سلسلة انتصاراته، والفوز على ضمك غدًا، للحفاظ على فارق النقاط مع أقرب المنافسين، أملًا في التتويج بلقب دوري روشن السعودي هذا الموسم.

كما يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سجلًا مميزًا في المباريات التي خاضها في شهر رمضان بالدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، حيث خاض 13 مباراة، فاز 10 مرات، وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدًا.