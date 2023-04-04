الاتحاد يطارد رقمًا قياسيًا في مباراة ضمك

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لخوض مواجهة مهمة أمام نادي ضمك مساء اليوم وذلك في إطار مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتطلع دفاع العميد في تلك المباراة إلى تحطيم رقم قياسي مسجل باسم نادي الهلال منذ موسم 2008/2009.

ويحتفظ نادي الهلال برقم الدفاع الأقوى في موسم 2008/2009 حيث استقبلت شباكه 9 أهداف فقط.

7 أهداف فقط في شباك الاتحاد

وفي الموسم الحالي وبعد مرور 21 جولة استقبلت شباك العميد 7 أهداف فقط، حيث يتطلع عند مواجهة ضمك اليوم في الجولة الـ22 إلى الحفاظ على نظافة شباكه أو في حال استقبلت شباكه لهدف واحد، سيحطم العميد رقم الهلال ويكون صاحب الدفاع الأقوى بعد مرور 22 جولة.

وقبل انطلاق مباريات اليوم، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 49 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 42 نقطة ويتبقى له فقط مباراة مؤجلة.

العميد في الصدارة

التعاون خامسًا برصيد 35 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 26 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، أبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 برصيد تسع نقاط.