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بعدما اهتزت شباكه 7 مرات

الاتحاد يُحطم رقم الهلال التاريخي بدوري المحترفين

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ مساءً
الاتحاد يُحطم رقم الهلال التاريخي بدوري المحترفين
المواطن - فريق التحرير

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واصل الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو تألقه في الموسم الحالي، لينجح في تحطيم رقم الهلال التاريخي، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الفوز ضد ضمك

ولعب الاتحاد ضد ضمك بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وتمكن العميد من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع العميد رصيده إلى 53 نقطة، ليُعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند 28 نقطة في المركز السابع.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

الاتحاد يتفوق على الهلال

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على نظافة شباكه 15 مرة هذا الموسم، واهتزت شباكه 7 مرات فقط، محققًا بذلك أعلى رقم مسجل بعد نفس عدد الجولات منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008\ 2009.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl

وكان الرقم القياسي مسجلًا باسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في موسم 2008\ 2009، عندما استقبل 9 أهداف فقط خلال 22 مباراة.

كما أصبح حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 22 جولة، متفوقًا على حارس الهلال السابق، محمد الدعيع.

مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر spl
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