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قبل مباراة الغد بكأس الملك

الاتحاد يُعاني ضد الهلال على ملعب الجوهرة

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
الاتحاد يُعاني ضد الهلال على ملعب الجوهرة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاستعادة بريقه أمام الهلال، وتحقيق الفوز غدًا، لخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الملك.

مواجهة قوية ضد الهلال

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة في جدة “استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”، مباراة الاتحاد ضد الهلال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، مساء يوم غد الأحد.

الاتحاد والهلال
جانب من مباراة الفريقين – المصدر spl

معاناة الاتحاد في الجوهرة

ويملك العميد سجلًا محبطًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ملعب الجوهرة المشعة، حيث تقابلا 10 مرات، نجح الزعيم في تحقيق الفوز 6 مرات، وخسر مرة واحدة، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

ويعود الفوز الوحيد الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الهلال على ملعب الجوهر المشعة إلى عام 2015، عندما فاز بنتيجة 4\3، وفرض الزعيم سيطرته على الكلاسيكو بعد ذلك.

وتعادلا الفريقان بدون أهداف في 2014 بالدوري السعودي للمحترفين، وفاز الهلال في كأس ولي العهد بالعام ذاته بنتيجة 3\2، وحسم كلاسيكو الدور الأول بنتيجة 3\2، وتعادلا إيجابيًا في الدور الثاني.

الاتحاد ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر spl

ولعب الاتحاد ضد الهلال 3 مرات على ملعب الجوهرة المشعة في عام 2019، الأولى في الدوري السعودي للمحترفين، وفاز الزعيم بهدفين دون رد، وتعادلا سلبيًا في دوري أبطال آسيا، ثم كرر فوزه بالدوري بنتيجة 3\1.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على الاتحاد بنتيجة 3\1 في الدوري الموسم الماضي، كما حسم كلاسيكو الدور الأول من دوري روشن السعودي هذا الموسم بهدف دون رد.

الاتحاد والهلال
جانب من المباراة – المصدر spl
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