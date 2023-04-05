الاتحاد يُمطر شباك ضمك بثلاثية ويواصل الانفراد بـ صدارة دوري روشن

أمطر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، شباك نادي ضمك بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل البرازيلي برونو هنريكي الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ14 من تصويبة قوية، ثم نجح مواطنه رومارينيو في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ38 من ركلة جزاء.

الاتحاد يحقق 3 نقاط ثمينة

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب المصري أحمد حجازي الهدف الثالث في الدقيقة الـ88 من ضربة رأسية.

وأصبح رصيد العميد بعد الفوز 53 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد ضمك عند 28 نقطة في المركز السابع.