الاتصال مقطوع بالمركبة الحاملة للمستكشف الإماراتي

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فقدت شركة “آي سبيس” الاتصال بالمركبة الحاملة للمستكشف الإماراتي “راشد” حيث كان يتوقع نزولها فوق سطح القمر قبل ساعة من الآن.
وذكر مركز محمد بن راشد للفضاء، أن شركة “آي سبيس” أعلنت فقدان الاتصال بمركبة الهبوط “هاكوتو آر” التي تحمل على متنها المستكشف “راشد”، حيث لم تتمكن من تأكيد هبوطها.
وينتظر المركز إعادة الاتصال بالمركبة قبل تأكيد الهبوط ونجاح المهمة الفضائية التي انطلقت قبل 9 أشهر.
وقالت الشركة في بيان: إن فريق “آي سبيس” يستمر بدراسة الوضع وسيقدم المستجدات عند الانتهاء من ذلك.
وكانت شركة “آي سبيس” اليابانية، التي طورت مركبة الهبوط الفضائية “هاكوتو-آر” التي تحمل “المستكشف راشد”، أعلنت أنه سيتم بدء تغطية البث المباشر لهبوطها قبل نحو ساعة من موعد الهبوط المقرر عند الساعة 8:40 مساء بتوقيت الإمارات، وذلك بعدما استغرقت رحلتها نحو 1.4 مليون كيلومتر، للوصول لمدارها بعد الانطلاق في 11 ديسمبر الماضي، والتي اتخذت فيه طريقًا منخفض الطاقة إلى القمر بدلًا من الاقتراب المباشر.
ومن المقرر أن تقوم مركبة الهبوط اليابانية “هاكوتو – آر” عند نحو الساعة 7:40 مساء اليوم بعدة مناورات للتحكم في المدار، من أجل الوصول إلى مدار دائري بطول 100 كيلومتر حول القمر، قبل بدء تسلسل الهبوط، وأثناء تسلسل الهبوط سيتم إطلاق نظام الدفع الرئيس بالمستكشف للتباطؤ من المدار، باستخدام سلسلة من الأوامر المحددة سابقًا، كما سيُعدل المستكشف موقفه، ويقلل من سرعته للقيام بهبوط سلس في المنطقة المحددة له.